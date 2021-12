Femminile, la gioia di Zazzera: “Ho avuto paura, camminare come rinascere”

Una bella storia, quella della calciatrice viola: ecco le sue parole stamani a Fiorentina Weekly

“Per un anno non ho giocato a calcio a causa di un’anomalia al cuore. Oggi posso giocare grazie ad un permesso speciale dopo l’operazione. Alle visite mediche, durante l’ecografia il medico individuò un problema alle mie coronarie. Ho subito un’operazione a cuore aperto, è stato poi un percorso difficile. Ho dovuto reimparare a camminare, è stato come essere ‘rimessa al mondo’ . Visita dopo visita ho riottenuto l’idoneità. Ho avuto paura di non farcela, mi chiedevo se mi sarei svegliata o meno. Non è stato facile, ma mi sono messa l’anima in pace e l’ho affrontata. Sul campo sono ripartita quasi dalle basi, perché dopo un anno di assenza completa è veramente tosta. Mi sono mancate le mie compagne, la Fiorentina, che per me dopo 6 anni è casa"