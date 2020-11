Femminile, Fusini: “Abbiamo passato un momento così, ma ci stiamo riprendendo”

Martina Fusini, calciatrice della Fiorentina Femminile, ha parlato a Radio Toscana: ecco alcune delle sue dichiarazioni.

“Sono nata a Fiesole, cresciuta a Firenze in zona Rifredi. Sono nata e cresciuta qui. Il mio ruolo? Ho giocato diversi anni terzino sinistro e in questa stagione sono stata spostata più avanti, come mezz’ala. Mi trovo bene nel ruolo, mi piace ma non è la prima volta che lo faccio: ci giocavo anche quando ero coi ragazzi, da piccola. Adesso sono tornata alle origini.

Champions? L’urna è stata abbastanza favorevole vedendo anche le avversarie che potevamo pescare (la Fiorentina affronterà lo Sparta Praga, ndr). Nessuna gara è scontata però, specie in Champions. Ci auguriamo una bella partita e il passaggio del turno. Campionato? Questa Fiorentina ha passato un momento un po’ così ma penso che nelle ultime quattro gare abbiamo dimostrato che ci stiamo riprendendo e che ci siamo. Il nostro obiettivo è risalire la classifica, ci aspetta un bel mese intenso con Champions e campionato. Però poi con le vacanze di Natale abbiamo tutto il tempo per risposarci. Insieme alle mie compagne ce la metterò tutta per risalire la classifica.

Il sogno calcistico sarebbe quello di fare bene con questa maglia, che per me è tutto. E poi poter continuare qui la mia esperienza, trovare un po’ più di spazio. Anche se so che è dura perché è una bella squadra e la rosa è competitiva”.

