Femminile, Fiorentina-Inter: le formazioni ufficiali, torna Neto in mezzo al campo

Fiorentina e Inter si giocano al Franchi la gara di ritorno del quarto di finale di Coppa Italia Femminile (qui le info sul torneo e il tabellone completo). Si ripartirà dal 2-0 dell’andata firmato da Bartonova e Moller Hansen per le nerazzurre. La Fiorentina, vessata dagli infortuni, è chiamata all’impresa per non lasciarsi sfuggire l’ultimo vero obiettivo stagionale. Mister Cincotta recupera Claudia Neto e la lancia a centrocampo, salda in attacco Daniela Sabatino supportata dalla giovane Sara Baldi. Sorbi invece conferma molte delle giocatrici dell’andata, con Gloria Marinelli che torna titolare dopo la grande prova di campionato.

Segui la partita LIVE con la nostra diretta testuale

Clicca per tutte le news sulla Serie A Femminile

Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali

Fiorentina (4-3-3): Schroffenegger; Cordia, Quinn, Tortelli, Zanoli; Neto, Middag, Vigilucci; Thogersen, Sabatino, Baldi.

Inter (4-3-3): Gilardi; Brustia, Kathellen, Alborghetti, Bartonova; Pandini, Catelli, Rincon; Moller Hansen, Marinelli, Tarenzi.