Femminile – Clamoroso, Bonetti se ne va? Commisso e Barone furiosi, sirene dalla Spagna

Calcio Femminile Italiano ha pubblicato una notizia che avrebbe dell’incredibile: Tatiana Bonetti, numero 10 e stella della Fiorentina, che ha recentemente rinnovato il contratto e dichiarato di voler rimanere in viola fino a fine carriera, è in procinto di lasciare Firenze. Mister Cincotta l’avrebbe messa fuori rosa, e dunque ecco svelato il motivo dell’assenza di ieri contro il Sassuolo. La dirigenza gigliata è stata informata solo ieri mattina dell’esistenza della trattativa, e per questo Barone e Commisso sono su tutte le furie. La Bonetti è tentata dalla possibilità di misurarsi con il calcio professionistico in Spagna, raggiungendo così Alia Guagni a Madrid, che sia sponda Atletico o Real. Questa notizia ha scosso l’ambiente, e la prestazione di ieri contro le emiliane ne ha risentito. E il tempo per sostituire una partenza del genere è pochissimo…

CLICCA PER TUTTE LE NEWS SUL CAMPIONATO FEMMINILE