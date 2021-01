Femminile, Cincotta: “Servirà un’impresa, faremo di tutto per far andare le cose come vogliamo”

Mister Antonio Cincotta ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo la partita di andata dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile, persa 2-0 in casa dell’Inter (la cronaca):

Non è il risultato che avremmo voluto, né la prestazione che avremmo dovuto. Ci siamo mossi male, abbiamo commesso degli errori. Dovremo lavorare e approcciare meglio la partita, con la concentrazione che abbiamo dimostrato la scorsa settimana. Servirà un’impresa, non dobbiamo lasciarci andare e cercheremo di fare di tutto per far andare le cose come vogliamo.