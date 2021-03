Femminile, Cincotta: “Con la Juve mai come le altre: nessun alibi”

Mister Antonio Cincotta ha parlato della difficile gara che attende la Fiorentina Femminile, pronta ad ospitare la Juventus domani alle 14:30 al Bozzi:

Credo che la prima cosa che ho imparato a Firenze è che la partita con la Juve non è come le altre. Sarà una sfida affascinante, tra due realtà importanti del calcio italiano. Da dopo la qualificazione con lo Slavia Praga per noi c’è stata una difficoltà dopo l’altra; in questo momento abbiamo però ritrovato una grande unità nello spogliatoio. L’unica via percorribile è quella dell’umiltà, e la nostra forza mentale ci deve trascinare anche domani. La Champions ci ha insegnato molto, quel po’ di fisicità internazionale lo metteremo in campo da ora in avanti. Stiamo recuperando e riatletizzando le calciatrici costrette dal Covid a star fuori, ma questa partita la può giocare solo chi è al 100%. 16 calciatrici sembrano poche, ma negli ultimi mesi abbiamo avuto anche numeri minori. La Juventus ha dimostrato più volte di essere superiori, adesso possiamo sfidarle di nuovo e farlo in casa nostra, nessun alibi e cerchiamo di regalare una gioia ai tifosi e alla società.