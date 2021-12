Femminile, Ceci: “Adesso che sono viola, ancora più grinta nel derby toscano”

All'orizzonte il derby toscano contro una realtà in grande crescita

"Abbiamo avuto delle difficoltà, un po' per sfortuna e un po' per colpa nostra. L'ultima vittoria è stata fondamentale per darci morale, e ora affronteremo questo ultimo mese cercando di portare a casa più punti possibile. Il Derby? A livello personale è importante, è l'occasione di dimostrare chi è il più forte in Toscana. L'Empoli ha delle giocatrici importante e una grande mentalità. Io da avversaria? Essendo senese, ce l'ho sempre messa tutta contro le viola, ma adesso che sono qui ci metterò la stessa grinta, anzi di più. Il gruppo fa tanto, l'importante è cercare sempre di dare il massimo. Poi parla il campo".