Femminile, Breitner: “Con il Milan non c’è una favorita, giochiamo in casa e vogliamo vincere”

La Fiorentina ha pubblicato sui propri canali un’intervista alla centrocampista Stephanie Breitner:

“Firenze mi ha cresciuta fin dal primo giorno, è bellissima, mi sento a casa. C’è stata un’evoluzione, adesso abbiamo un nutrizionista che ci controlla tutti i giorni, ci alleniamo con più intensità. Mi ricordo che il primo anno non ho vinto in campionato per un punto e sono arrivata in finale di Coppa, questo fa ancora male. Con il Milan? Grande club con grandi ambizioni, ma non esiste una chiara favorita. Giochiamo in casa e vogliamo vincere. La Champions? Difficile rimanere dentro ogni turno, noi ci proveremo. Ho passato periodi difficili a causa degli infortuni, ma il ritorno con la squadra a Roma, quando ho segnato, è stato un momento speciale. Adesso sto facendo un Master in economia in Germania. Sento veramente la passione dei tifosi, di obiettivi personali non ne ho ma spero che la squadra possa far bene su tutti i fronti”.

LA SERIE A FEMMINILE CON TUTTE LE STATISTICHE E’ SU NUMERICALCIO