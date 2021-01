Femminile, Bonetti saluta e va all’Atletico. E oggi è emergenza piena con San Marino

Forcinella, Breitner, Piemonte e lo stesso Mister Cincotta sono positivi al virus. Neto deve alzare bandiera bianca per un problema muscolare. Catena e Mascarello hanno subito infortuni gravi che le terranno fuori a lungo. E si è arresa anche Arnth. Non ultima delle defezioni, quella permanente di Bonetti, che saluta dopo essere già stata a un passo dall’addio a inizio ottobre e raggiunge il professionismo dell’Atletico Madrid, dove milita l’ex capitano viola Guagni. La Fiorentina non si è opposta alla volontà della sua calciatrice, è logico che ci sarà un intervento sul mercato, ma oggi c’è la partita con San Marino e Melani, in panchina in luogo di Cincotta, deve inventarsi la formazione. Quantomeno, i problemi legati al virus vessano anche le avversarie, che occupano la terzultima posizione in classifica.

