Femminile, Baldi e Cincotta: “Di nuovo il sorriso, ora verso il quarto posto”

La Fiorentina Femminile ha vinto a Verona, sui social viola è arrivato il commento dell’attaccante Sara Baldi, ultimamente arretrata a mezzala:

Dopo tre sconfitte in campionato era importantissimo vincere. Era un campo difficile, il Verona non molla mai, ma siamo riuscite a batterle con un po’ di fatica. Nel primo tempo non riuscivamo a prendere le misure, poi abbiamo trovato spazi nella ripresa e dopo il gol non c’è stata più partita. Adesso la pausa sarà importante, dobbiamo liberare la mente e andare a prenderci il quarto posto. Ce lo meritiamo.

Di seguito anche l’analisi di Mister Antonio Cincotta:

Sono molto contento per le ragazze, il loro sorriso mancava da tanto, anche se non sono mancate mai le prestazioni. Io devo intercettare le critiche ed attutire i momenti brutti, ma oggi che le cose vanno meglio io dico brave a loro. Siamo soddisfatti di aver reinserito giocatrici fuori per tanto tempo. Bene vedere Zanoli e Baldi sbocciare pian piano e guadagnarsi lo spazio che meritano. Quando le giovani hanno stoffa, ci danno soddisfazioni. Ci saranno gare difficili, come quella con la Roma, e la vittoria di oggi toglie un po’ il mantello di tristezza che ci aveva incupiti dopo tanti risultati che non sono arrivati.