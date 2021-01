Coppa Italia femminile: ecco l’avversario della Fiorentina. Il tabellone

Juventus e Roma, con le vittorie conquistate ieri sui campi di Pomigliano e Roma Calcio Femminile, sono le ultime due squadre ad aver ottenuto il pass per i Quarti di finale della Coppa Italia. Insieme a loro si sono qualificate Fiorentina, Milan, Florentia San Gimignano, Sassuolo, Inter ed Empoli, e saranno quindi queste le otto che si sfideranno per la vittoria finale.

Nella parte sinistra del tabellone le partite in programma sono Empoli-Juventus e Florentia San Gimignano-Roma, nella parte destra Sassuolo-Milan e Inter-Fiorentina. Le gare d’andata si disputeranno il 30 e 31 gennaio, quelle di ritorno il 13 e 14 febbraio. Le società con la miglior posizione in graduatoria (Juventus, Fiorentina, Milan e Roma), stilata a inizio stagione sulla base della classifica dei campionati di Serie A, Serie B e Serie C della stagione sportiva 2019/20, giocheranno l’andata in trasferta. Lo si legge sul sito della Figc.