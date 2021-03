Clelland: “Contenta per il gol ma non conta. Classifica bugiarda”

Lana Clelland ha parlato a margine della sconfitta di oggi contro la Juventus. La scozzese, che ha segnato uno splendido gol, ha parlato attraverso i canali ufficiali della Fiorentina:

Il pareggio sarebbe stato più giusto ma dobbiamo complimentarci con la Juve che ha dimostrato perché è là in alto. Sono orgogliosa delle ragazze. Credo che la classifica sia bugiarda, noi siamo una squadra forte. Il gol? Sono le reti che segno io. Sono contenta di essere tornata in gol dopo molto tempo ma purtroppo quello di oggi non conta nulla. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare ma purtroppo abbiamo perso. Dobbiamo guardare alla prossima gara.