Cincotta: “Un bel mix di esperienza e gioventù. Affrontiamo qualcosa che non ha precedenti”

Il tecnico della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta ha parlato a Violachannel:

“Rispetto alla passata stagione, credo si sia conclusa come nessuno vorrebbe mai. Sono state prese decisioni, ora bisogna sforzarsi di guardare avanti. Triste non tornare in campo, ma più triste assistere a quanto successo. Non c’è letteratura che ci dica come affrontare una ripartenza dopo tanti mesi di pausa, è una bella sfida e stiamo facendo un gran lavoro di squadra. Non dobbiamo sottostimare nessun problema fisico, la salute delle ragazze è da tutelare.

La rosa è competitiva e unisce tradizione e innovazione, con atlete esperte e ragazze giovani, che dovranno crescere di pari passo con le giovani in prestito. Si sta creando un’alchimia positiva, c’è entusiasmo. La società guarda con attenzione al futuro della squadra femminile, anche a livello giovanile, e il percorso di crescita di alcune ragazze che abbiamo mandato in prestito prosegue bene. Stiamo lavorando in due direzioni: costruire identità di gioco e appartenenza ai colori viola, e lavorare sulla parte atletica. Riduciamo un po’ il carico di lavoro, ma ci alleniamo in maniera costante e graduale. Il momento è ancora delicato, e ripeto, le ragazze devono sentirsi tutelate”.

INTANTO RIBERY SI ALLENA INSIEME AL FIGLIO IN VACANZA: IL VIDEO