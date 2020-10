Cincotta: “Gli episodi ci hanno tagliato le gambe. Bonetti? Devo schierare chi è pronto”

E’ arrivata una brutta sconfitta (LA CRONACA). Un pomeriggio amaro per la Fiorentina, Mister Cincotta lo ha commentato così a Sky Sport:

“Approccio molto difficile, sul calcio d’angolo ci siamo ostacolati tra noi. Poi c’è stato un episodio in area prima dell’espulsione, e ci siamo trovati a giocare in 10 e sotto di due a Torino. Credo che questo ci abbia tagliato le gambe, brave le ragazze a cercare di restare lucide in dieci per così tanto tempo. A livello atletico era difficile, usciamo a testa alta e puniti dagli episodi. Bonetti? Tatiana è stata la calciatrice che ho schierato più volte da quando sono qua. Aveva preso una decisione, non si è avverato il suo desiderio, ma io devo schierare chi è pronto. Questa settimana non era disponibile, se tornerà sarà importante per noi e per la Nazionale”.