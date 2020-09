Bertolini: “La Fiorentina è sempre tra le favorite per il campionato femminile”

Milena Bertolini, Commissario Tecnico della Nazionale femminile, ha parlato in conferenza stampa e si è lasciata andare ad una valutazione sul campionato in corso (TUTTE LE INFO SU NUMERICALCIO)

“Il campionato? Il livello si fa sempre più alto. Mi fa piacere che stanno arrivando anche straniere di alta fascia ed è importante perché fanno maturare le altre. Sta crescendo la fisicità delle squadre, il mio auspicio è che cresca anche la qualità tecnica. In campionato ci sono le solite favorite, Fiorentina, Milan e Juventus, ma ci sono tante squadre che possono metterle in difficoltà. Penso all’Empoli, al Sassuolo, all’Inter che ha speso molto negli acquisti e alla stessa Roma. Insomma, i primi due posti non sono così scontati”.