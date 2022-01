Aronsson si presenta: “Feeling con la Fiorentina scattato dal primo incontro”

Il neo acquisto della Fiorentina Femminile: "Mi descrivo come un difensore a cui piace partecipare molto alla fase offensiva"

Ronja Aronsson, neo acquisto della Fiorentina Femminile, ha rilasciato le sue prime parole da giocatrice viola ai microfoni della società gigliata. Queste le sue dichiarazioni: "Ho giocato in Svezia per 10 anni, ero pronta per qualcosa di nuovo. Ho osservato la Serie A e ho avuto una buona impressione della Fiorentina già dal primo incontro. Sono molto felice di essere qua. Ho parlato molto con Karin (Lundin, ndr) in squadra, credo che il calcio sia più tecnico qua in Italia e come giocatrice questo mi piace molto, è uno dei motivi per cui ho scelto la Fiorentina e l'Italia. Mi descrivo come un difensore a cui piace partecipare molto alla fase offensiva mettendomi in posizione di creare superiorità numerica. Spero di portare questo in partita per aiutare la squadra a vincere".