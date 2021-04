Anche la panchina femminile balla: piace un allenatore svedese

Secondo quanto leggiamo sul portale tedesco Soccerdonna.de, la Fiorentina Femminile, insieme all’Atletico Madrid, sarebbe interessata al 39enne allenatore svedese Kim Bjorkegren, attualmente all’Apollon FC. Bjorkegren è il primo allenatore svedese a vincere in ambito femminile all’estero, e ha condotto a Cipro una stagione praticamente perfetta. Anche lui, insieme a Joe Montemurro dell’Arsenal e Nicola Piovani del Sassuolo, è in lizza per sostituire Antonio Cincotta, al capolinea dopo un ciclo di cinque anni.