ACF: Femminile, Ripamonti ceduta in prestito fino a fine stagione

La Fiorentina comunica sul proprio sito ufficiale un’operazione di mercato legata alla squadra femminile: “ACF Fiorentina”, si legge su acffiorentina.com “comunica di aver raggiunto un accordo con il Cittadella Women per il trasferimento in prestito, fino al termine della stagione sportiva 2020/2021, della calciatrice viola Chiara Ripamonti. Nel ringraziare Chiara per il prezioso contributo dato alla causa viola, le auguriamo un prosieguo di stagione ricco di soddisfazioni!”.