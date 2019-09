Zaniolo: “Se una squadra non ti vuole, non significa che un’altra non lo farà. Non arrendetevi mai”

Nicolò Zaniolo, giocatore della Roma, ha rilasciato un’intervista al The Guardian, dove ha parlato anche delle difficoltà nell’emergere come calciatore e dei consigli per i più piccoli che sognano questa strada:

Il consiglio principale è di non arrendersi mai. In parte perché se hai 15 o 16 anni e hai raggiunto quel punto, devi avere una certa qualità che un’altra squadra troverà sempre utile, anche se non è sempre ovvio. Se una squadra non ti vuole non significa che un’altra non lo farà. Oltre a ciò, però, devi continuare a divertirti con il calcio. Se non ti piace, non avrai la motivazione per continuare a combattere. Adoro il calcio, nei momenti belli e in quelli negativi