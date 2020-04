Zaniolo: “Brutta botta la bocciatura dei viola, ma mi sono ripreso. Batterò anche l’infortunio”

Nicolò Zaniolo, ex delle giovanili viola, e attualmente ai box per infortunio, è stato ospite quest’oggi sulle reti di Sky Sport:

Bandiera della Roma come Totti? Mi piacerebbe diventare la bandiera di questa squadra, ma Francesco è il simbolo di Roma. Lui e Daniele (De Rossi ndr) difficilmente potranno essere eguagliati. Adesso penso solo a rientrare e a far divertire la gente. Quando mi sono fatto male, all’ospedale c’erano tanti tifosi per salutarmi. L’idea è restare qui il più a lungo possibile, alla Roma devo tutto e sono innamorato della città. La maglia numero dieci? No, quella è impossibile, la mia è la 22 e sono felice così. L’infortunio è stato d’insegnamento, come quando all’Entella stava per mollare. Lì devo ringraziare mio padre, mi ha spronato lui. Venivo dalle trafile nelle giovanili della Fiorentina e quando mi hanno scartato è stata una brutta botta. Allora sono andato all’Entella, ma anche lì facevo fatica. Un giorno stavo piangendo al tavolo, mio padre mi ha detto: ‘Fossi in te proverei una cosa, fai l’ultima settimana a mille e non recriminerai nulla. E da lì è ripartito tutto. L’esclusione dall’Under 21 del Ct Di Biagio? Io e Kean facevamo ritardi alla riunione tecnica da 2/3 giorni, per giocare alla play. Venivo da un periodo negativo, ero stremato e mi sono lasciato andare. Di Biagio ha fatto benissimo a punirci per dare un segnale al gruppo. Mi è servito di insegnamento per capire come mi devo comportare e le eventuali conseguenze.