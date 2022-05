Viviano: “E’ una situazione win-win. Se ha giocato Terracciano, un motivo c’è”

L'ex portiere viola predica ottimismo

"Contro la Juve è un sogno e un incubo allo stesso tempo. Sono stracontento della stagione in generale, ma andare in Europa potrebbe essere quello che ci fa fare il salto di qualità. Il calciatore vive la partita in sé, poi l'aspetto che riguarda la storia arriva col tempo. E per certi versi è anche meglio. Fossi nella Fiorentina, sarei tranquillo perché è stato fatto un bel campionato. È una situazione win-win, andare in Conference è un di più. Io ho giocato nella Sampdoria, ho perso un derby su otto o nove giocati perché ci approcciavamo in maniera più tranquilla rispetto al Genoa. Dragowski? A me piace, ma a volte nel calcio dividersi è meglio per tutti e due. Se la Fiorentina riesce a incassare e prendere un altro portiere. Il gioco con i piedi? Per me è giusto puntarci, a volte ci si fa distrarre da un gol preso sull'errore ma vengono fatte tante altre cose molto meglio. Il troppo stroppia, ma è utile saper giocare con i piedi. Se ha giocato Terracciano, con tutto il rispetto del mondo, c'è un motivo. Si tratta di capire come e dove fare il passaggio, valutare chi è predisposto a riceverlo. Ci sono due o tre portieri di cui non farò i nomi che sono molto bravi con i piedi ma che non sanno giocare poi in campo con i piedi".