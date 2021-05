“Vincenzo d’Arabia”: Montella riflette, ritroverebbe Banega

Vincenzo Montella potrebbe ripartire da Riad, il tecnico ex viola è tentato dalla proposta ricevuta da un club arabo

Vincenzo Montella in Arabia Saudita? Non è fantascienza, almeno a quanto racconta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Più di una semplice ipotesi la pista che lo porterebbe a Riad, capitale dello stato della penisola arabica. I contatti fra l’entourage del tecnico e l’Al-Shabab sono stati avviati. Per lo stesso club ha firmato fino al 2021 l’argentino Ever Banega, già allenato da Montella nella sua esperienza sulla panchina del Siviglia. A giorni la decisione e la riposta dell'aeroplanino.