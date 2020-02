28 anni fa la Fiorentina arrivava in puglia, ospite del Foggia di Zdenek Zeman. E’ una giornata storica per i colori viola, il Re Leone Gabriel Omar Batistuta, trovava infatti la sua prima storica tripletta in un pirotecnico Foggia-Fiorentina 3-3.

Ecco il post della Fiorentina che celebra il suo storico cannoniere: