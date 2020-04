Vi ricordate Leandro? Sentite Amaral: “Suo figlio è fortissimo. Fiorentina, compralo”

Piedi non esattamente da brasiliano, ma tanto cuore e grinta da vendere. C’è anche la firma di Amaral sull’ultimo trofeo (senior) vinto dalla Fiorentina, la Coppa Italia del 2001. L’ex centrocampista brasiliano ha parlato a tuttomercatoweb, questi i passaggi più interessanti: “Ho parlato in questi gironi con Leandro (ex attaccante viola, giocò nella stagione 2000-01, ndr). Lui adesso vive in America e ha tre figli. La bambina gioca nella nazionale americana di calcio mentre suo figlio di diciannove anni è fortissimo. E’ una mezzapunta e gli ho detto che deve assolutamente portarlo alla Fiorentina”.

Poi Amaral torna sulla sua esperienza in viola: “Con Nuno Gomes. Ci siamo detti che sarebbe bello organizzare una partita della nostra vecchia Fiorentina che conquistò la Coppa Italia. Un giorno lo faremo. Peccato che quell’anno pochi mesi dopo aver vinto quel trofeo arrivò il fallimento. Mi dispiacque soprattutto per i tifosi e i miei amici fiorentini”. Chiusura su un fresco ex viola: “Apprezzo molto anche Gerson del Flamengo. Non so come mai non abbia sfondato in Italia alla Fiorentina”.