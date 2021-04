Vi ricordate Gondo? A Salerno tutti pazzi del “bomber infinito”

Con la doppietta nel recupero contro il Venezia è diventato l’idolo dei tifosi della Salernitana

Basta farsi un giro sui social per rendersi conto di quanto la popolarità di CedricGondo abbia raggiunto vertici inimmaginabili dopo la doppietta che ha ribaltato il Venezia. Il fotomontaggio più divertente, per i colori granata s’intende, è quello che lo vede in veste di gondoliere nel cuore di Venezia. Si sprecano, poi, i neologismi che usano il cognome Gondo quasi come suffisso. Insomma il personaggio del momento è lui: Diomandè Yann Cedric Gondo. Questo quanto troviamo scritto in merito al magic moment che sta vivendo l’ex giocatore della primavera viola sul Corriere dello Sport che lo proclama "bomber infinito". Con la doppietta nel recupero contro i lagunari è diventato l’idolo dei tifosi della Salernitana, con la quale sta vivendo il momento più alto della sua ancora giovane carriera. La scorsa stagione fu, infatti, sempre lui a garantire punti importanti alla squadra di Ventura nel finale di campionato, segnando quattro gol nelle ultime sette giornate dopo il lockdown. Tanto che qualcuno ha ribattezzato questa come la “zona Gondo”. L’attaccante nelle giovanili viola era considerato un prospetto molto interessante. Nei Giovanissimi, con cui vinse il campionato, riuscì a segnare ben 30 gol in 25 partite arrivando ad un passo dal trasferimento al Paris Saint Germain, Edoardo Macia riuscì a convincerlo a restare a Firenze.