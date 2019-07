Veretout: “Roma passo in avanti nella mia carriera”

L’ex centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout, ha parlato in conferenza stampa da nuovo giocatore della Roma. Queste alcune le sue parole riportate da forzaroma.info:

La Roma è un grande club, ho parlato al telefono con Fonseca e le sue parole mi hanno convinto. Avevo voglia di venire qua, è un passo avanti nella mia carriera.

Sono alla Roma e sono felice, era la mia volontà. Ho compagni di squadra fortissimi e vogliamo fare qualcosa di bello. Ha influito il discorso con il mister.

Cosa mi ha detto Fonseca? Una telefonata in cui mi ha detto che gli piaccio come giocatore. Parole di fiducia che mi hanno convinto subito e non mi hanno fatto tornare indietro sulle mie decisioni.

Se ho parlato con Montella? Con Montella non ho parlato della Roma, era mia intenzione fare un passo avanti in carriera e scegliere la Roma.