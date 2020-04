Veretout: “Contento del riscatto da parte della Roma. Do il massimo per essere come Astori”

L’ex viola Jordan Veretout è tornato sulla propria decisione di andare alla Roma nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato, in un’intervista ad Eurosport:

“C’erano altri club, è vero. Poi ho avuto un colloquio con l’allenatore al telefono, ha fatto molte cose per me. È molto importante per un giocatore. Ho anche amici italiani che mi hanno dato consigli dicendo che la Roma è un grande club. Ho avuto l’opportunità di giocarci contro in queste ultime stagioni con la Fiorentina e ho potuto vedere che giocare all’Olimpico di fronte ai tifosi è qualcosa di enorme. Il mio riscatto è stato formalizzato di recente e ne sono molto contento

Astori? Era un grande giocatore e un grande capitano, dentro e fuori dal campo. Era una persona umile ed eccezionale. Quello che ha mostrato nessuno lo potrà mai fare. Do il massimo per essere come lui, soprattutto umanamente. Era una persona d’oro”.