Veretout adesso è felice: “Roma? Volevo una grande squadra, era una mia priorità”

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di France Football. Ecco le parole dell’ex Fiorentina:

Roma? La mia priorità era trasferirmi in una grande squadra italiana. Mi sono preso il mio tempo, poi mi sono affidato alle sensazioni. Fonseca mi ha telefonato per parlarmi della sua visione di calcio e di come voleva che evolvessi. Ha guardato quasi tutte le mie partite e mi ha descritto come ho giocato. Mi è sembrato molto interessato. Mi voleva. E’ una squadra nuova per me quindi ho bisogno di tempo. Sulla carta sostituisco una leggenda come De Rossi, ma non posso paragonarmi a lui.