Vecino racconta: “Inter, esordio strano contro la Fiorentina: pochi giorni prima erano miei compagni”

L’ex viola Matias Vecino, dalla sua abitazione, ha risposto alle tante domande inviate dai tifosi sui profili social Inter, raccontandosi a 360 gradi. Vi proponiamo alcuni passaggi interessanti:

Esordio? Scendere in campo con la maglia dell’Inter ti dà delle emozioni fortissime, la prima volta per me è stata proprio contro la Fiorentina, quindi contro coloro che fino a pochi giorni prima erano stati miei compagni ed è stato speciale. Per me la mia famiglia è tutto, è la mia forza, lo stimolo per cercare di migliorarmi ogni giorno e quando faccio gol la mia dedica è sempre rivolta a loro. Il popolo dell’Uruguay ha una forte cultura del lavoro e del sacrificio, il nostro è un paese piccolo con circa 3 milioni di abitanti, ma ci sono tanti calciatori partiti dall’Uruguay che giocano in squadre importanti, ci adattiamo molto e questo dà tanta forza. Ho un compagno che mi porto dietro da quando sono in Italia, Borja Valero è il giocatore con cui ho condiviso più tempo nel mondo del calcio, 3 anni alla Fiorentina, 3 qui, è anche in camera con me e abitiamo vicini.