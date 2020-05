Vagnati già all’opera a Torino? La SPAL pensa ad un ex viola per il ruolo di DS

Federico Balzaretti, terzino sinistro ex viola, è in lizza per diventare il nuovo Direttore Sportivo della SPAL dopo che Davide Vagnati si è accasato al Torino. Lo riferisce TMW, che sottolinea come il nome di Balzaretti verrebbe affiancato da quello di Andrea Gazzoli, figura già presente nell’organigramma del club. In alternativa, a Ferrara si pensa anche a Nereo Bonato, adesso alla Cremonese ma libero a fine stagione.