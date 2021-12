Un ex viola pronto a salutare il Cagliari già a gennaio

Un altro ex viola sembra avere le ore contate al Cagliari. Possibile ritorno in sud America per il terzino di proprietà dell'Inter

Come sentito nei giorni scorsi, il Cagliari rifonderà a gennaio e il primo giocatore pronto a salutare è l'ex viola Dalbert, arrivato in prestito con diritto di riscatto, in estate, dall'Inter. I nerazzurri non hanno però intenzione di averlo indietro e, per risolvere anzitempo, hanno bisogno di una soluzione alternativa per il terzino. Dalbert piace molto in Brasile e c'è già un'offerta sul tavolo e secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, sono previsti aggiornamenti a breve.