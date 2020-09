Ufficiale: l’ex viola Tatarusanu è un nuovo giocatore del Milan

L’ex viola Ciprian Tatarusanu è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Sarà il secondo portiere alle spalle di Gianluigi Donnarumma. Ecco il comunicato del club rossonero:

AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Anton Ciprian Tătăruşanudall’Olympique Lyonnais. Il portiere si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2023.

Nato a Bucarest (Romania) il 9 febbraio 1986, Ciprian Tătăruşanu ha mosso i primi passi nel calcio professionistico nella Juventus Bucarest, prima di passare al Gloria Bistrita con cui ha collezionato 47 presenze in 3 stagioni. Nel 2009 si è trasferito alla Steaua Bucarest dove in 5 anni ha totalizzato 186 presenze e vinto 2 campionati, 1 Coppa di Romania e 1 Supercoppa di Romania, per poi approdare in Italia, alla Fiorentina, con cui ha giocato 101 partite in 3 stagioni. Nell’estate 2017 il trasferimento in Francia, prima al Nantes, con cui ha collezionato 67 presenze in 2 anni, e poi al Lione con cui ha disputato 6 partite in due stagioni. Vanta 68 presenze con la Nazionale della Romania con cui ha debuttato il 17 novembre 2010 in amichevole contro l’Italia.

Tătăruşanu nella giornata di oggi, sabato 12 settembre, si è unito ai suoi compagni di squadra e all’allenatore Stefano Pioli al Centro Sportivo di Milanello, dove ha svolto il suo primo allenamento stagionale. Il portiere indosserà la maglia numero 1.