Ufficiale, il Milan esonera Giampaolo. E Pioli firma domani

Mancava solo l’ufficialità, che è arrivata alle 19.30: Marco Giampaolo non è più l’allenatore del Milan, che lo ha esonerato con questo comunicato: “AC Milan comunica di aver sollevato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club intende ringraziare Marco per l’attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali”. Dura poco più di 100 giorni l’esperienza dell’allenatore abruzzese sulla panchina del Diavolo. Adesso è tutto apparecchiato per l’annuncio di Stefano Pioli, che dovrebbe arrivare domani.