Totti torna a giocare: fonda il Totti S.C. di calcio a 8. In squadra anche Pizarro

La notizia è che Francesco Totti torna a giocare a calcio. L’ex capitano della Roma – scrive Fox Sports – lo farà in Serie A1. Il torneo in questione è però quello di calcio a 8, ma nella squadra della quale farà parte l’ex numero 10 giallorosso ci sono tanti nomi che hanno scritto la storia del massimo campionato italiano. Il nome è tutto un programma: Totti Sporting Club. Sono ben sette gli ex compagni di squadra in giallorosso di Totti, pronti a condividere con lui questa nuova e curiosa avventura. Da Vincent Candela, unico dei reduci della Roma scudettata, si passa alla sapiente regia di David Pizarro, al dribbling di Rodrigo Taddei, agli inserimenti di Simone Perrotta e alla classe di Mirko Vucinic, passando per la corsa di Marco Cassetti e Max Tonetto.