Torricelli: “La ripresa non sarà tranquilla. Giocatori? Avranno problemi sul piano mentale”

A Tuttojuve.com con l’ex giocatore bianconero e della Fiorentina Moreno Torricelli ha parlato della ripresa del campionato:

Il campionato prima o poi riprenderà, ma non tranquillamente. I giocatori avranno dei problemi sotto il profilo mentale. Ripartire e giocare nell’immediato partite decisive non sarà per niente semplice. Spero che quando si ripartirà, sarà perché non avremo più problemi. È sempre difficile prendere subito delle decisioni drastiche. Hanno provato con scelte più soft e poi si è arrivati inevitabilmente alla chiusura totale.