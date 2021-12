Toni: “Vlahovic è un attaccante completo, mi piacerebbe continuasse in viola”

Il commento dell'ex centravanti viola

"La Fiorentina ha un grande allenatore e sta facendo molto bene, c'è anche tanto entusiasmo e la piazza può dare tanto. Vlahovic è un grande attaccante, giovane e forte, vediamo. A me piacerebbe che continuasse in viola, bisogna goderselo perché sta migliorando tanto. Consiglio non ne do, ma dico che ha voglia e fame, è un attaccante completo e saprà bene dove andare. Juve? È un rinforzo per tutte, farebbe comodo a chiunque"