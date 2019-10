Toni elogia l’amico Ribery: “Impatto devastante, può trascinare la squadra”

Luca Toni, ex attaccante di Fiorentina, Bayern Monaco e Nazonale, ha parlato ai micorfoni di Radio Sportiva:

Ribery? Me lo aspettavo in palla perchè sapevo che aveva ancora voglia di giocare. Ha avuto un impatto devastante, ha trovato l'ambiente idelae perchè Firenze coccola i campioni, può guidare la squadra viola e i suoi giovani, sia in campo che fuori."