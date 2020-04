Toni e i nuovi bomber: “A parte Immobile non ce n’è uno da 15 gol, è un bel problema”

Nel corso di una diretta Instagram con il bomber per eccellenza, Christian Vieri, Luca Toni, penultimo vincitore italiano della Scarpa d’Oro ed ex centravanti della Fiorentina, ha dato il proprio giudizio sugli attaccanti attualmente in attività:

“Ti ricordi quando eravamo noi in Nazionale? Eravamo tutti grandi attaccanti, e se uno di noi non aveva segnato almeno 20 gol lo prendevamo per il culo. Adesso invece, a parte Immobile che sta facendo veramente bene, non c’è un italiano che non supera i 15 gol. È un bel problema”.