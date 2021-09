Toni: “Attaccanti più forti in Italia? Mi piacerebbe la conferma di Vlahovic”

Toni spera nella conferma del bomber gigliato

Intervistato da Gazzetta.it , Luca Toni parla del parco attaccanti presente in Serie A. Questo il giudizio dell'ex bomber viola:

"Attaccanti più forti? Osimhen se sta bene fisicamente e migliora sottoporta, può diventare una grande sorpresa. Così come Abraham, che è capace di spaccare in due una partita. Poi c’è una certezza come Immobile. Ma mi piacerebbe anche la conferma di Vlahovic. Anno scorso ha fatto molto bene, ma adesso deve fare uno step successivo: confermarsi e, se possibile, fare meglio. Anche gli attaccanti dell’Inter sono partiti molto bene, tra Lautaro e Dzeko hanno già fatto tanti gol."