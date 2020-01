Tomovic espulso, domenica prossima salterà il ritorno al Franchi

Espulso nel primo tempo di Spal-Verona, l’ex viola Nenad Tomovic salterà il ritorno al Franchi domenica prossima. Il difensore serbo si è preso un rosso diretto al 39′ per un’entrata scomposta su Faraoni, lasciando i ferraresi in dieci per oltre metà gara. A Leonardo Semplici (sempre più in bilico) contro la Fiorentina mancherà una delle pedine più importanti nello scacchiere difensivo per un match da dentro o fuori.