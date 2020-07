Sousa animo bianconero: “Alla Juventus ho imparato la mentalità vincente”

Paulo Sousa, ambasciatore del sorteggio di Champions League ed ex allenatore viola, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’evento:

E’ importante avere la UEFA in Portogallo per queste finals. Come federazione aiuteremo in modo che questo evento di portata mondiale si svolga al meglio. E’ una cosa fantastica sia per il nostro paese che per i club che possono essere invogliate ad investire per il futuro. Le Champions che ho vinto con Juventus e Dortmund? L’Ajax è stata una rivale forte, anche se piena di giovane. Sono arrivato a Torino dopo qualche anno senza vittorie e l’idea era costruire una squadra che potesse arrivare fino in fondo. Il Dortmund invece era una squadra che conoscevo bene, che si adattava al mio gioco e aveva le carte in regola per arrivare fino in fondo. Appena arrivato ho capito che potevamo vincere. Una mentalità vincente che ho imparato alla Juventus.