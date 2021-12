Simeone ricorda: “Ho conosciuto mia moglie ad una grigliata di squadra con ACF”

Il Cholito ricorda l'esperienza in viola in cui conobbe Giulia e come riuscì a conquistarla

Redazione VN

In una lunga intervista a Sportweek, l'ex attaccante viola Giovanni Simeone ha raccontato la sua vita extracalcistica. Dalla meditazione all'amore per la fiorentina Giulia (con la quale è sposato) di cui ha raccontato il momento del loro primo incontro:

"Ci siamo conosciuti quattro anni fa, a una grigliata di squadra alla Fiorentina. Lei è toscana di Tavernelle. Pensava che io fossi il classico calciatore, e non mi rivolgeva la parola. A un certo punto le chiedo: 'Dove sei stata in vacanza?'. 'All’Elba'. 'Ah', faccio io. E lei, guardandomi maliziosa pensando: figurati se questo conosce l’Elba. Mi fa: 'La conosci?'. 'Certo, è dove Napoleone andò in esilio'. Bum. Ha sgranato gli occhi e mi ha sorriso. Da quel momento non solo ha preso a parlarmi, ma abbiamo passato il resto della giornata insieme. È cominciata così". "Non ci credevo", conferma Giulia ridendo. "Carino, era carino, ma quando mi ha citato Napoleone mi sono detta che era lui l’uomo della mia vita!".