Simeone: “Voglio sempre migliorarmi. Ribery di un altro livello”

Simeone si presenta a Verona: senza rimpianti, ma con la voglia di mettersi nuovamente in gioco

Da casa Verona oggi è stata la presentazione dell'ex viola Giovanni Simeone. L'attaccante arrivato dal Cagliari ha commentato l'arrivo in gialloblu dopo una stagione deludente in Sardegna: "La voglia di dimostrare c'è sempre. Qui, a Cagliari e dove sono stato in passato ho sempre cercato di dare il massimo. Da quando ho finito le vacanze ho pensato di dovermi mettere a disposizione, in qualsiasi squadra andassi. Mi sono preparato bene fisicamente, e ora voglio dimostrare di esserci. Cerco sempre di migliorarmi, sono fatto così. Sentivo che cambiare fosse la cosa giusta, quando ho sentito la chiamata del Verona ho capito che volevamo le stesse cose". Infine su Ribery, che potrebbe essere suo nuovo compagno: "L'ho incrociato per poco a Firenze, per quel poco che ho visto mi è sembrato un giocatore di un altro livello".