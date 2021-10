Simeone su Kalinic: “Ho guardato i suoi video appena arrivato alla Fiorentina”

Le parole di Simeone sul suo compagno nel Verona

"Lui è forte, aveva fatto bene a Firenze, al Milan e all'Atletico con mio padre. Quando sono arrivato in viola, ho guardato i suoi video per sapere come giocare. Ora che l'ho conosciuto, mi ha impressionato il fatto che è un bravo ragazzo, trasparente. Di solito tra giocatori della stesso ruolo si parla poco causa rivalità. Con lui no".