Simeone, la nuova vita: in Sardegna per rinascere

Prima da titolare, primo gol, prima gioia. Con tanto di dedica alla stra-mediatica fidanzata Giulia Coppini, la ragazza che lui conquistò a Firenze parlandole di Michelangelo e Napoleone. Giovanni Simeone a Parma non poteva trovar modo migliore per cominciare a conquistarsi anche Cagliari e il Cagliari che ha colto i prime 3 punti staccandosi da quota 0. (…) A Firenze la tifoseria un po’ mugugnava, anche se il Cholito dice che «non è vero», e lui in estate ha sofferto con Giulia accanto, perché ha capito che le strade sue e della Viola si sarebbero separate. (…) Venerdì in casa la partita del cuore, quella col Genoa che nell’estate del 2016 a 20 anni (è nato il 5 luglio) lo ha portato in Italia. Dove ha trovato sole, cuore e e amore. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.