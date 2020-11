Simeone: “La Fiorentina? Senza i gol viene meno la fiducia”

Intervenuto alla trasmissione “Deejay Football Club” in onda su Radio Deejay, l’ex viola, ora attaccante del Cagliari, Giovanni Simeone, ha parlato anche dell’esperienza alla Fiorentina e di essersi ispirati a Gabriel Batistuta (parole riprese da cagliarinews24.com):

Da piccolo mi concentravo molto su Batistuta. Cerco sempre i movimenti dentro l’area. Ma ho guardato molto anche Inzaghi e Ronaldo. La Fiorentina? Senza il goal viene meno anche la fiducia, che è quella che aiuta un attaccante a giocare bene. Per me la fiducia passa sempre dai goal. È vero che quando sei giovane avere un anno difficile non ti fa trovare bene con te stesso. Ma ho capito che per trovare il goal bisogna restare tranquilli, allenarsi bene e aiutarsi a vicenda coi compagni. Non bisogna essere ossessivo, altrimenti il goal non arriva.