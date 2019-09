Sentite Cerci: “Io uno swarovsky che brilla solo quando lo lucidi”

L’ex viola Alessio Cerci, ora alla Salernita,è stato intervistato dal Corriere dello Sport:

Sono qui per ritrovare me stesso e la serenità giusta. Dopo essere arrivato a livelli altissimi, ho vissuto un periodo difficile, complice l’infortunio di tre anni fa al ginocchio. Ma Alessio Cerci c’è. Ed il granata mi porta bene. Ventura? È l’allenatore che meglio degli altri ha saputo gestire il mio carattere e tirare fuori il meglio di me. Io uno swarovsky che brilla solo quando lo lucidi? È una definizione nella quale mi ritrovo. Lo dimostra la mia carriera, fatta di alti e bassi