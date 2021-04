Semplici: “Mi sarei aspettato di incidere di più, ma ora concediamo meno”

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha parlato alla vigilia della gara contro l’Inter. Queste le sue parole alla luce dei risultati ottenuti dopo il suo arrivo alla guida dei rossoblù (LA CLASSIFICA):

Ti saresti aspettato di incidere di più? Per certi versi sì, ma nonostante le sconfitte abbiamo creato tante occasioni. Non voglio parlare di prima, mi sembra scorretto: a livello difensivo però corriamo meno rischi, a parte la partita con la Juventus. A detta di tutti i migliori in campo sono sempre stati i portieri avversari e avremmo meritato almeno i pareggi con Verona e Spezia