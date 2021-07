Seculin: “Portieri viola sono ottimi. Europa? ACF deve avere quest’ambizione”

Il commento dell'ex portiere viola sulla nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano

"Italiano? È un allenatore che ha fatto molto bene con lo Spezia. Fa un buon calcio, quindi io penso che sia l'ideale per una società come la Fiorentina che vuole riscattarsi dopo le annate precedenti. Obiettivo Europa? Sicuramente, una squadra come i viola lo deve avere sempre ogni anno. In passato ha fatto Champions ed Europa league, deve per forza avere quest'ambizione. Portieri? Sono entrambi ottimi portieri. Terracciano, quando è stato chiamato in causa, ha dimostrato di essere da Serie A, Dragowski ha già mostrato tanto. Sono due ottimi profili per fare un ottimo campionato"