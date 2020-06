Savic, l’agente e il futuro: “Juventus? Qualche chiacchierata in passato, ma sta bene a Madrid”

Non c’è sessione di calciomercato in cui l’ex viola Stefan Savic non venga accostato alla Juventus. A Tuttojuve.com ne ha parlato il suo agente Zarko Pelicic:

Stefan ha un contratto con l’Atletico fino al 2023, ed è molto felice di indossare questa maglia. Per il momento, tutto ciò che si sente riguardo a lui sono solo speculazioni e rumors. Juventus? Sì, in passato c’è stata qualche chiacchierata. Ma non c’è mai stato nulla di concreto con la Juventus.